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Güncel
AA 25.06.2023 17:20

Bilecik'te uyuşturucu ticareti şüphelisi 4 kişi tutuklandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Bilecik'te uyuşturucu ticareti şüphelisi 4 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla, 111 personelle 21 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar yaptı.

Bu adreslerde yapılan aramalarda farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde, 22 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 7 av tüfeği fişeği, 2 tabanca fişeği ve 1 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 19 kişiden 10'u ifadelerinin ardından salıverildi, diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Bilecik Uyuşturucu
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