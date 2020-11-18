Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 17:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta "tehdit ve dolandırıcılık" iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde "tehdit ve dolandırıcılık" iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan ihbarlar bulunan R.Y, O.Y. ve D. Ş'yi takibe aldı.
Şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı. İkametlerde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ile çok sayıda dijital materyal el geçirildi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından, "tehdit, şantaj, tecavüz, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından adliyeye sevk edildi.
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