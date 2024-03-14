Yozgat'ta tefecilik operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Yozgat ve Ankara'da tefecilik yaptıkları, nakit para ihtiyacı olanlara para verdikleri, karşılığında muvafakatname ve yüksek meblağlarda senet imzalatarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda zanlılar M.K, S.K, L.K, A.R.K, T.K. ve A.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 45 noter satış sözleşmesi, 12 senet karşılığı tutanak, 4 vekaletname, 205 senet, çek, 192 tapu senedi, 15 ajanda, 6 telefon, tabanca, 16 bin 610 dolar ve 125 avro ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.