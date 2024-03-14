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Güncel
AA 14.03.2024 13:22

Seydişehir'de ramazan denetimi yapıldı

Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ramazan dolayısıyla gıda, market, fırın, pastane, lokanta gibi yerlerde denetimlerini artırdı.

Seydişehir'de ramazan denetimi yapıldı

Halk sağlığının korunması, sofraların sağlıklı yiyecekle buluşması için Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, gıda üretimi, tatlı ve ekmek üretimi yapan imalathaneler ile satış noktalarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta ekipleri denetimlerinde gıda üretim, depolama, satış kuralları, temizlik ve hijyen koşulları, personelin kişisel bakımı, gramaj, son kullanım tarihi ve saklanması gibi alanlarda titiz bir denetim gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Vatandaşlarımızın ramazan boyunca ve bayram öncesinde güven içinde alışverişlerini yapmalarını istiyoruz. Denetimlerde, pasta, tatlı, baklava, çikolata, şeker, lokum gibi gıda imalatı yapan veya bunları satan iş yerlerinin denetimine ağırlık veriliyor. Kurallara uyan işyerlerine teşekkür edilirken, kurallara uymayan üreticiler ise uyarılıyor. Ekiplerimizin denetimleri ramazan öncesinde olduğu gibi, ramazan ayı ve bayram süresince devam edecek." dedi.

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