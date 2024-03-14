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Güncel
İHA 14.03.2024 13:04

Ordu 43 bin 974 kişi göç aldı: En fazla göç İstanbul’dan

Ordu’ya 2023 yılında 43 bin 974 kişi göç ederken, en fazla göç 18 bin 505 kişi ile İstanbul’dan geldi.

Ordu 43 bin 974 kişi göç aldı: En fazla göç İstanbul’dan
[Fotograf: İHA]

Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, 2023 yılında Ordu’nun nüfus hareketliliği belli oldu.

2023 yılında Ordu’dan diğer illere 29 bin 843 kişi göç ederken, diğer illerden Ordu’ya 43 bin 974 kişi göç etti.

Ordu’nun 2023 yılındaki net göç hızı ise binde 18,38 oldu. Ordu, 2023 yılında en fazla göçü 18 bin 505 kişi ile İstanbul’dan alırken, yine 8 bin 22 kişi ile en fazla göçü İstanbul’a verdi.

İlçeler arasında en fazla göç veren ilçe 24 bin 730 kişi ile Altınordu olurken, Altınordu ilçesini 10 bin 452 kişi ile Fatsa, 7 bin 578 kişi ile de Ünye ilçesi takip etti. En fazla göç alan ilçelerinden başında 15 bin 178 kişi ile yine Altınordu ilçesi oldu. Altınordu ilçesini 8 bin 816 kişi ile Fatsa, 8 bin 320 kişi ile de Ünye ilçesi izledi. 

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