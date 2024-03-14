Puslu 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
DHA 14.03.2024 11:13

Erzincan depreminde hayatını kaybedenler anıldı

Erzincan'da 32 yıl önce meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden 653 kişi, deprem şehitliğinde yapılan program ile anıldı.

Erzincan depreminde hayatını kaybedenler anıldı

Erzincan'da 13 Mart 1992'de saat 19.08'de meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depremde, 653 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 850 kişi yaralandı, 8 bin 57 bina hasar gördü.

Felaketin 32'nci yıl dönümünde Terzibaba Mezarlığı Deprem Şehitliği'nde anma programı düzenlendi. Vali Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim okundu. Burada konuşan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Depreme hazırlıklı olmak için çalışmalarımız devam ediyor. Mevla'm bu tür badireleri vatanımıza, milletimize yaşatmasın. 6 Şubat depremi şehitlerimizi de rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Allah, bu memlekete bir daha böyle zeval vermesin` dedi. Program, deprem anıtına çelenk sunulması ve katılımcıların mezarlara karanfil bırakması ile sona erdi. 

ETİKETLER
Erzincan
Sıradaki Haber
Osmaniye'de valizinden uyuşturucu çıkan şahıs tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:06
Yeşil dönüşümde bu yıl 50 firma desteklenecek
12:07
Son bir haftada 63 terörist etkisiz hale getirildi
12:02
Tüketicilerin online alışveriş ve internet aboneliği şikayetleri arttı
11:54
İsrail'in 160 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 31 bin 341'e yükseldi
12:15
Turistik trenlere iki rota daha eklendi
11:53
Doğal depolarda muhafaza edilen tohumluk patatesler tarlalara yollanıyor
Tohumluk patatesler yer altından tarlalara sevk ediliyor
Tohumluk patatesler yer altından tarlalara sevk ediliyor
FOTO FOKUS
Tokat'ta otomobil taklalar atarak tarlaya uçtu: O anlar kamerada
Tokat'ta otomobil taklalar atarak tarlaya uçtu: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ