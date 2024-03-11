Yozgat'ta ramazan topu geleneği yaşatılıyor

Kentte ramazan ayının geleneklerinden olan iftar topunun, ramazan öncesi 3 pare atışı yapılarak provası gerçekleştirildi.

Şehit Korgeneral Osman Erbaş Meydanı'nda yapılan provada ses bombalarının fitilini Belediye Başkanı Celal Köse ateşledi.

Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan ayının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

İftar topunun ramazan boyunca atılacağını ifade eden Köse, "Ramazan ayının habercisi olan iftar toplarımızın bugün provasını yaptık. Tarihten gelen bir gelenek ve biz de bunu yaşatacağız. Bugün ilk sahurumuzu yapacağız ve bereketinden istifade edeceğiz. Ramazan barış, kardeşlik, yardımlaşma, bağışlanma demek. Ramazan-ı Şerif'in tüm İslam alemine huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum." dedi.