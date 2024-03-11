Amasya'da ramazan etkinliklerle karşılandı

İstasyon Köprüsü'nden Yavuz Selim Meydanı'nda kadar gerçekleştirilen fener alayına, Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yavuz Selim Meydanı'nda "Hoş geldin ya şehr-i ramazan" yazılı mahya, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından ateşlendi.

Çelik, yaptığı konuşmada, ramazan ayını Amasya gibi köklü bir medeniyet şehrinde geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Allah nasip ederse bu gece ilk sahurumuza kalkacak ve 1 ay boyunca daha fazla dua ve ibadet etme imkanı bulacağız. Böylece ramazan ayının manevi hazzını en huzurlu şekilde tadacağız. Amasyalılar olarak bu akşam güzel bir geleneği devam ettirerek fener alayı düzenledik. Bugün bir araya gelmemizin sebebi başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan ramazan ayına 'hoş geldin' derken bu kutsal ayın manevi atmosferini birlikte yaşamaktır."