Açık 9.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 11.03.2024 10:42

Eskişehir'de yön levhasına çarpan sürücü hayatını kaybetti

Eskişehir'de kontrolden çıkarak yön levhasına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Eskişehir'de yön levhasına çarpan sürücü hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Eskişehir - Ankara kara yolunda seyreden Yaşar Demiryürek idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımında bulunan yön levhasının direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Demiryürek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Otomobilin direksiyon mahallinde sıkışan Demiryürek itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Demiryürek'in cenazesi, ekiplerin çalışmasının ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza yerinden 100 metre ileride

kazada otomobilin hız kadranının 190 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin motoru, kaza yerinden yaklaşık 100 metre ileriye fırladı.

Eskişehir'de yön levhasına çarpan sürücü hayatını kaybetti

Aracın etrafa saçılan parçaları ve yamulan bariyerler, karayolları ekiplerince temizlendi.

ETİKETLER
Eskişehir Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Şırnak'ta ambulans uçak 2 yaşındaki çocuk için havalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:08
Türkiye'den 146 ülkeye Türk kahvesi ihraç ediliyor
11:56
Bakan Şimşek: TCMB, enflasyon beklentilerini çıpalamaya kararlıdır
11:49
Kayseri'de çeşitli suçlardan 26 şüpheli tutuklandı
11:49
Isparta uçak kazası dosyası kapandı
11:56
Pençe-Kilit ve Hakurk bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
11:38
Kilo aldığını sandı, karnından 5 kilogram kitle çıktı
Karla kaplanan Ilgaz Dağı'ndaki orman dron ile görüntülendi
Karla kaplanan Ilgaz Dağı'ndaki orman dron ile görüntülendi
FOTO FOKUS
TCMB'den "Baz Etkisi" başlıklı finansal okuryazarlık videosu
TCMB'den "Baz Etkisi" başlıklı finansal okuryazarlık videosu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ