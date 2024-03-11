Eskişehir'de yön levhasına çarpan sürücü hayatını kaybetti

Eskişehir - Ankara kara yolunda seyreden Yaşar Demiryürek idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımında bulunan yön levhasının direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü Demiryürek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Otomobilin direksiyon mahallinde sıkışan Demiryürek itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Demiryürek'in cenazesi, ekiplerin çalışmasının ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza yerinden 100 metre ileride
kazada otomobilin hız kadranının 190 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin motoru, kaza yerinden yaklaşık 100 metre ileriye fırladı.
Aracın etrafa saçılan parçaları ve yamulan bariyerler, karayolları ekiplerince temizlendi.