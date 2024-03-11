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Güncel
İHA 11.03.2024 10:43

Vali Eldivan eşiyle birlikte Mutlu köyünde vatandaşlarla bir araya geldi

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan eşi Meltem Eldivan ile birlikte Mutlu köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Eldivan eşiyle birlikte Mutlu köyünde vatandaşlarla bir araya geldi
[Fotograf: İHA]

Dünya Kadınlar Günü kapsamında Mutlu köyünde emekçi kadınlarla bir araya gelen Eldivan çifti, toplum hayatının her noktasında zorlayıcı şartlara göğüs gererek vatana önemli hizmetler sunarken, sadece dışarda çalışmayıp ev içinde de emek sarf eden, aileye ve ülke ekonomisine maddi manevi katkıları henüz rakamlarla ölçülememiş kadınların, günlük hayatta yapmış oldukları işleri yerinde deneyimleyerek Kadınlar Gününü kutladılar.

Köyde Meltem Eldivan tandırda ekmek yaptıktan sonra süt sağan kadınları yerinde ziyaret etti. Ardından köy odasına geçerek kadınlarla bir araya geldi.

Yöresel oyunların oynanmasının akabinde kadınlara hediye çeklerini takdim etti. Programın sonunda kadınların talep ve istekleri dinlendi. 

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