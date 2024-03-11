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Güncel
İHA 11.03.2024 10:47

Ramazan'ın vazgeçilmezi hurma tezgahlarda yerini aldı

Aksaray'da Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sofraların vazgeçilmezi olan hurma tezgahlardaki yerini alırken, 16 çeşit hurmanın arasında en çok Medine ve Ürdün hurması tercih ediliyor.

Ramazan'ın vazgeçilmezi hurma tezgahlarda yerini aldı
[Fotograf: İHA]

Aksaray'da Ramazan ayının gelmesiyle beraber ilk iftara hazırlanan vatandaşlar gıda alışverişlerini yaparken bir yandan da Ramazan ayının simgesi olan hurma alışverişini de ihmal etmedi. İftar sofralarının vazgeçilmezi hurma 16 farklı çeşidi ile tezgahlardaki yerini aldı.

 "En çok Medine ve Ürdün hurması vatandaşların tercihi oldu"

En uygun hurma 50 TL'den en lüks hurma ise 450 TL'den satışa sunuldu. Bol çeşitli hurmalardan en çok Medine ve Ürdün hurması vatandaşların tercihi oldu.

Kuruyemişçi ve aktarlar hurma teşhirlerini artırırken, alışveriş yapan vatandaşlar kendi hurmalarını kendileri seçerek paketledi. İşletme sahipleri hurma satışlarının Ramazan ayı arifesinde başladığını ve ilk iftar öncesi en çok tercih edilen ürünün hurma olduğunu anlattı.

Ramazan'ın vazgeçilmezi hurma tezgahlarda yerini aldı

Vatandaşlar ise Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek, sofraların vazgeçilmezi olan hurmaya özellikle ilgi gösterdiklerini vurguladı.

"En düşük 50 liradan 450 liraya kadar hurmalarımız mevcuttur"

Kuruyemiş dükkanının işletmecisi Hakan Ülkü, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte hurma teşhirinin yapıldığını ve satışların arttığını ifade ederek, "11 ayın sultanı Ramazan ayı yaklaştı. Yarın başlıyor inşallah ve tatlı bir telaş var. Ramazan telaşı, hurmalarımızı açtık. En düşük 50 liradan 450 liraya kadar hurmalarımız mevcuttur. Herkesin kesesine göre fiyatları ayarladık. İnşallah güzel bir Ramazan geçireceğimizi umuyorum. 16 çeşit hurmamız var hepsini ayrı ayrı teşhir yaptık. Tezgahlarımızı da yaptık. Müşterilerimiz en çok Medine hurması ve Ürdün hurmasını tercih ediyor" dedi.

Ramazan'ın vazgeçilmezi hurma tezgahlarda yerini aldı

"Sofraların vazgeçilmezi hurma, 16 çeşit hurma var"

Ramazan'a kavuşmanın mutluluğu ile alışverişe çıktığını söyleyen Eyüp Yaşar, "11 ayın sultanı Ramazan'a kavuştuk şükürler olsun. Rabbim bu günleri de bize tekrar gösterdi. Alışverişe çıktık, sofraların vazgeçilmezi hurma, 16 çeşit hurma var. Biz susuzluğa karşı Medine hurmasını tercih ettik. İnşallah rabbim izin verirse hurmamızı da alacağız. Geri kalan eksiklerimizi de tamamlayıp, artık Ramazan'a bismillah diyeceğiz" diye konuştu.

68 yaşındaki Adem Yılmaz ise, "Hanım ile çıktık Ramazan için. Hurmamızı aldık. Allah izin verirse yiyip içeceğiz orucumuzu tutacağız inşallah" dedi.

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Aksaray Ramazan Ayı
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