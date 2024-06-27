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Güncel
AA 27.06.2024 09:30

Yozgat'ta patlayan borudan fışkıran su metrelerce yükseldi

Yozgat'ta lise inşaatı çalışması sırasında ana şebeke borusunun patlaması sonucu fışkıran su, metrelerce yükseğe ulaştı.

Yozgat'ta patlayan borudan fışkıran su metrelerce yükseldi

Sarıhacılı Mahallesi TOKİ konutları mevkisinde lise inşaatında çalışan iş makinesi şehir şebeke suyu ana borusunu patlattı.

Borudan gökyüzüne doğru fışkıran su metrelerce yükseğe çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle dağılan su damlacıkları gökkuşağı oluşturdu.

"Yozgat'ın önemli bir kısmının susuz kalma ihtimali olabilir"

Olay yerine gelen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, ana borunun lise inşaatında çalışan müteahhit firmanın dikkatsiz çalışması sonucu patladığını söyledi.

Basınçtan dolayı patlayan boruya müdahale etmek için suyun boşalması gerektiğini aktaran Arslan, "Suyun bir an önce boşalması için vanaları açtık. Borulardaki su boşaldıktan sonra gece de olsa müdahale edip boruyu değiştireceğiz. Bu bize büyük bir zarar verdi. Belki Yozgat'ın önemli bir kısmının susuz kalma ihtimali olabilir." ifadelerini kullandı.

Arslan, müteahhit firmaya gerekli yaptırımların uygulanacağını anlatarak, "Borulardaki su boşalacak. Dolayısıyla yukarı bölgelerde vatandaşlarımız yarın susuzluk çekebilir. Hemşerilerimizin biraz daha tedbirli olması lazım." dedi.

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Yozgat TOKİ
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