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Güncel
AA 27.06.2024 09:11

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğünce biçerdöverlerin kontrolleri yapıldı

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerince, biçerdöverlerin kontrolleri sağlandı.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğünce biçerdöverlerin kontrolleri yapıldı

İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2024 yılı hasat sezonu için mülki sınırları içerisinde teknik personeller tarafından biçerdöverler kontrol edildi. Sürücüleri ile görüşülerek, herhangi bir olumsuzluğa ve soruna fırsat verilmemesi amacıyla bilgilendirmeler yapıldı.

Biçerdöverle hasatı gerçekleştirilen hububat başta olmak üzere ürünlerin zamanında, en az ürün kaybı ile doğru şekilde hasat edilmesi için bilgi veren teknik personeller, biçerdöverleri ve sürücülerin evraklarını da inceledi.

Hasat yapılan arazide de kontroller yapılarak, ürün kaybı ve anız yangını gibi durumlar için de uyarılar yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, arazi sahipleri ve biçerdöver sürücülerine bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

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Kırşehir Tarım ve Orman Bakanlığı Hububat
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