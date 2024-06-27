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Güncel
AA 27.06.2024 00:30

Elazığ'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Elazığ'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Elazığ-Malatya kara yolu Aladikme köyü mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve diğer ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle Elazığ-Malatya kara yolunda trafik akışı ekipler tarafından kontrollü sağlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kısmen ormanlık alanın da etkilendiği yangına, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Elazığ Belediyesi ve Kovancılar Belediyesi itfaiye ekipleri, 58 jandarma komando, 34 jandarma trafik personeli, 3 ambulans ve 1 UMKE timi, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 2 TOMA timi ve arazöz ile Malatya'dan takviye itfaiye ekipleri ile müdahale edildiği belirtildi.

Vali Ömer Toraman'ın yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceleyerek koordine ettiği bildirilen açıklamada, yangının kontrol altına alınmasına müteakip soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş de yangın söndürme çalışmalarını takip etti.

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