Zonguldak’ta dev ekranda milli maç coşkusu yaşadılar

Sahil bandında organize edilen etkinlikte, milli takımın her atağı ve gol girişimi büyük bir coşku ve tezahüratla karşılandı.



Vatandaşlar, maç boyunca milli takıma olan desteklerini ve sevgilerini dile getirirken, birlik ve beraberlik duygusu ön plana çıktı. Vatandaşlar milli takım mücadelesini izlerken, “Zonguldak halkı olarak milli takımımıza desteğimizi göstermek için buradayız. 2-1'lik galibiyetle de mutlu olduk” ifadelerini kullandı.



Vatandaşlar, Zonguldak’ta bu tür organizasyonların daha sık yapılmasını talep ederek, maç izleme keyfini hep birlikte yaşadıkları için memnuniyetlerini dile getirdiler. Etkinliğe Emniyet Müdürü Sinan Ergen ve CHP'li yöneticiler de katıldı.