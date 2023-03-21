Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı 16:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta otomobil devrildi: 5 kişi yaralandı
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
A.Ç. idaresindeki otomobil, D-200 kara yolu Melikli köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Akdağmadeni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Yozgat
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