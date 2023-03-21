Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı 16:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum’da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Çorum’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.
Ahmet S. (74) idaresindeki hafif ticari araç ile Servet B'nin (35) kullandığı otomobil Çorum-Ortaköy yolunun 5. kilometresinde kafa kafaya çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada sürücülerle hafif ticari araçta bulunan Mehmet A. (77) Kamile A. (40) ve Naciye A. (76) yaralandı.
Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.
Durumları ağır olan Ahmet S. ile Mehmet A’nın yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
Etiketler: Çorum Trafik Kazası
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