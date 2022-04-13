Yozgat’ın Çekerek ilçesinde kar yağışı etkili olurken, çiçek açan meyve ağaçları da karlar altında kaldı.

Çekerek ilçesinde gece başlayan ve etkili olan kar yağışı, ilçenin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Güne beyaz örtü ile 'merhaba' diyen vatandaşlar, karla kaplı araçlarını temizleyerek iş yerlerine gitti. İlçede çiçek açan meyve ağaçları da karlar altında kaldı.

Vatandaşlardan Sefer Kandemir, “Nisan’ın 14’ünde kar yağdı, şiddetli ayaz var. Meyve ağaçlarını soğuk vurabilir. Bir de hayvancılıkla uğraşıyoruz samanımız, yemimiz kalmadı” dedi.

Hüseyin Özer ise, “Kayısılarımızı, bademlerimizi soğuk vurdu. Hayvanlarımızın yemi kalmadı. Nisanın 14’ünde kar yağdı. Aşırı ayaz var. Bu sene yağmurda, karda bolluk oldu. Ekinlerimize iyi oldu” şeklinde konuştu.