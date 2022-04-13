Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 13:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da Garzan Çayı'nda mahsur kalan köpek kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Batman'ın Kozluk ilçesindeki Garzan Çayı'nda mahsur kalan köpek kurtarıldı.
Kozluk ilçesindeki Garzan Çayı'nda suların yükselmesi nedeniyle oluşan adacıkta mahsur kalan köpeği fark eden köylüler durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine sevk edilen Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü arama kurtarma ekibi köpeğin bulunduğu noktaya botla ulaştı.
Ekipler, köpeği bulunduğu yerden alarak, kurtardı.
Etiketler: Batman
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