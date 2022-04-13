Zafer Mahallesi Sakarya Caddesi'ndeki bir evde kumar oynandığı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, adrese baskın düzenledi.

Ekipler, evde yaptığı aramada, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu kullanma aparatı, skor defteri, iskambil kağıtları ile 5 mermi ele geçirdi.

Kumar oynadıkları tespit edilen 8 kişiye toplam 12 bin 733 lira para cezası uyguladı.

Ev sahibi İ.K. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak", S.G. hakkında da "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu kullanma aparatına ilişkin de 2 şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.