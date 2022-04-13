Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Cizre Köpek Eğitim Merkezinde günlük bakımları yapılıp eğitim verilen hassas burunlu dedektör köpekler, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında polislere destek veriyor.

Hassas burunlular, günlük bakımlarından sonra Cizre-Silopi kara yolundaki merkezde, belirli saat aralıklarında eğitmenlerince antrenman ve özel çalışmalara tabi tutuluyor.

Terörün finans kaynağı uyuşturucu ile mücadelede başarılarıyla polis ekiplerinin en büyük yardımcısı olan narkotik dedektör köpekler, "zula" denilen yerlerde saklanan uyuşturucuları kolayca buluyor.

İnsanlardan 150 kat daha fazla koku duyarlılığına sahip

Merkezde görevli polis memuru Burak Özer, AA muhabirine, insanlardan 150 kat daha fazla koku duyarlılığına sahip hassas burunlu köpekleri, ülkeye giriş yapan ve yapacağı tespit edilen uyuşturucu yüklü araçların tespiti ve sokak suçlarında iz takip amaçlı kullandıklarını söyledi.

Köpeklere günlük rutin olarak sağlık kontrolü, koku tanıtımı ve kondisyon çalışmaları yaptıklarını anlatan Özer, "Şırnak'ta son 1,5 yılda yaklaşık 500 kilogram eroin, 3 kilogram esrar, 22 kilogram metamfetamin ve 3 kilogram sentetik uyuşturucu, köpeklerimizin çalışmaları sonucunda ele geçirildi." diye konuştu.

Özer, köpeklerin il ve ilçedeki kapama noktalarında, tespitli ev aramalarında ve rutin olarak kent genelindeki uygulama noktalarında görev yaptığını belirtti.