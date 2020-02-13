Haber Giriş: Kaynak: AA
Yozgat'ta minibüs devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ayhan Eroğlu yönetimindeki 66 NH 323 plakalı minibüs, Yozgat-Boğazlıyan kara yolu Atatürk Bulvarı'nda kontrolden çıkıp refüjdeki elektrik direğine çarparak devrildi.
Kazada minibüste bulunan Şamil Yürekli ve Lisan Kahraman, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile Songül Baran ve Satı Kahraman, ambulanslarla Boğazlıyan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: yozgatSon Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 12:58
Son Haberler
- 13:44
- 13:43
- 13:41
- 13:32
- 13:28
Sıradaki Haber
YÖK, Türkiye'nin öncelikli alanlarında doktora yapan öğrencilerin burs miktarını artırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz