Birkaç gündür devam eden kar yağışı nedeniyle Seydiler'de kar kalınlığı yarım metreyi buldu.

Karla mücadeleyi aralıksız sürdüren belediye ekipleri, ilçe merkezinden iş makinelerle temizledikleri karı boş arazilerde biriktiriyor.

Seydiler Belediyesi çalışanı Yücel Karabıyık, AA muhabirine, bir süredir devam eden kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri olarak yoğun şekilde kar mücadelesi yaptıklarını söyledi.

Kar birikintilerinin trafiği engellememesi ve vatandaşları zor durumda bırakmaması için çalıştıklarını belirten Karabıyık, "Şehrin farklı noktalarında kardan tepeler oluştu. Kardan tepeler yaklaşık 4 metre yüksekliğinde." dedi.