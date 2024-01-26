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Güncel
AA 26.01.2024 00:16

Yozgat'ta jandarma ekipleri sürücülere broşür dağıttı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, sürücüleri bilinçlendirmek amacıyla "Kış yolculuklarında hayat kurtaran 10 kural" broşürü dağıttı.

Yozgat'ta jandarma ekipleri sürücülere broşür dağıttı

Yozgat- Kayseri kara yolu Topçu Göleti mevkisinde uygulama yapan ekipler, durdurdukları araç sürücülerini trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Sürücülere, kış yolculuklarında hayat kurtaran 10 kuralın yazılı olduğu broşür hazırladıklarını anlatan jandarma ekipleri, broşürde araç bakımlarının yapılması, kış lastiklerinin ve emniyet kemerinin takılması, ıslak, buzlu ve karlı yolda takip mesafesinin artırılması, yakıt deposunun dolu tutulması, hız yapılmaması, araçta zincir, çeki halatı ve takoz bulundurulması ve ani frene basılmaması gibi kuralların bulunduğu aktarıldı.

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