Yozgat’ta Gastronomi Günleri etkinliği düzenlenecek

Cumhuriyet Meydanı’nda 1 Aralık Cuma günü başlayacak Gastronomi Günleri 3 gün sürecek.



Yozgat’ın yöresel lezzetlerinin tanıtılacağı birçok etkinlik ve yarışmaların düzenleneceği Gastronomi Günleri etkinlikleri çerçevesinde birbirinden ünlü şefler hazırladıkları yemekleri ve tatlıları vatandaşların beğenisine sunacak. Gastronomi Günleri etkinliklerinde Tatlı ve Hamur İşi Yarışması’nda Yozgatlı kadınlarda hünerlerini sergileyecek.



2 Aralık Cumartesi Günü yapılacak yarışmaya başvurmak isteyenler, perşembe gününe kadar 10.00-17.00 saatleri arasında Tarihi Askerlik Şubesi’nde kayıtlarını yaptırabilecek. Birbirinden farklı lezzetlerin sunulacağı 22. Uluslar arası Sürmeli Festivali Gastronomi Günleri’nde konserleri yanı sıra birçok sürpriz etkinlik ve ikramlar da yer alacak.