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Güncel
AA 14.05.2024 10:45

Yozgat'ta firari 6 hükümlü yakalandı

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.

Yozgat'ta firari 6 hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4-12 Mayıs'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarında 13 yıl 10 ay hapis cezası bulunan O.T, dolandırıcılık suçundan 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan D.S, askeri ceza kanununa muhalefet suçundan 5 yıl kesinleşmiş cezası bulunan A.E. ile haklarında 3 ay ile 2 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.​​​​​​​

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