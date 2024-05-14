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Güncel
AA 14.05.2024 10:12

Karaman'da Türk Dil Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı

Karaman'da, 747. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlileri bugün düzenlenen etkinliklerle sona erdi.

Karaman'da Türk Dil Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı

Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanıyla 13 Mayıs 1277'de Türkçe'nin resmi dil olarak kabul edilmesinin 747. yıldönümü törenlerle kutlandı.

Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı

Etkinlikler kapsamında, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Karaman semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Karaman'da Türk Dil Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı

Türk Dünyası Kültür Parkı'nı dolduran Karamanlı vatandaşlar, bu anları heyecan ve ilgiyle takip ederek cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Gösterinin ardından, kent merkezinde fener alayı düzenlendi.

Yunus Emre Camisi yanından başlayan fener alayında, vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Etkinlikler, Polis Bandosu Orkestrası'nın verdiği konserle sona erdi.

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