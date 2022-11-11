Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Yozgat'ta 45 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Yukarı Nohutlu mevkisinde gerçekleştirilen etkinlikte Yozgat Valisi Ziya Polat, gazetecilere, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde öğrencilerle fidanları vatan toprağına emanet ettiklerini anlattı.

Bu yıl Yozgat'ta 3 milyon fidanın toprakla buluşacağını ifade eden Polat, "Geçen yıl 2 milyonun üzerinde fidan dikilmişti. Bu sene yüzde 50 oranında artırarak 3 milyonu hedefliyoruz. Ayrıca, Orman Genel Müdürlüğü ile yaptığımız protokol çerçevesinde gelir getirici fidanlar dikiyoruz." dedi.