Valilikten yapılan açıklamada, 2022 yılı ekim ayı içinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 3'ü terör, 10'u kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele olmak üzere 215 olayda 179 şüphelinin yakalanarak adli mercilere sevk edildiği, 1 yabancı uyruklu kişinin sınır dışı edildiği, 3 kişinin de tutuklandığı belirtildi.

Meydana gelen olaylarda, 2 bin 317 sentetik hap, 26 tarihi eser, 13 gram uyuşturucu maddeye el konulduğu aktarılan açıklamada, 182 yol kontrolü ve arama faaliyetinde de 126 bin 236 şahsın sorgusunun yapıldığı, 123 kişinin yakalandığı, 68 bin 289 araç sorgusunda da 473 araç sürücüsüne 332 bin 901 lira idari yaptırım uygulandığı ve 54 aracın trafikten men edildiği kaydedildi.