Yenicami Mahallesi Dar Sokak'ta bir evden 2 şüphelinin kombi ve musluk çalması olayıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin çaldıkları malzemeleri hurdacıya satmaya çalıştıklarını belirleyen ekipler, operasyonla N.E. ve M.İ.Y'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.