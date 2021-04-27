Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 17:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında, Güllerpınarı Mahallesi'ndeki bir otele operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan A.Y. ve H.B'nin üzerlerinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlılardan A.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen H.B. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu
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