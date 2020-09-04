Hüyük Mahallesi Bekir Bozdağ Bulvarı'nda bir apartmanda Süleyman Coşkun’a ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Yerköy Belediyessi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın, yandaki dairelere sıçramadan söndürüldü. Büyük çapta hasar oluşan ev, kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.