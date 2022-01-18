Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta dolandırıcılık yapan 2 zanlı Kahramanmaraş'ta yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ta dolandırıcılık olayına karıştığı öne sürülen 2 şüpheli Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Yozgat'ta dolandırıcılık olayına karıştığı iddia edilen 2 kişinin araçla Kahramanmaraş'a geldiği yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda güzergahlarda tedbir alan ekipler, şüphelilerin aracını Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolunda durdurdu.
Ekipler, araç ve şüphelilerin üst aramasında, 9 bin 500 dolar ve 4 bin 830 lira ile 3 hesap cüzdanı ele geçirdi.
Araçtaki B.M. (17) ile İ.S. (31), Yozgat İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timlerine teslim edilmek üzere gözaltına alındı.
Etiketler: Yozgat Dolandırıcılık
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