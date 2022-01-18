Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne Valisi Canalp hudutta inceleme yaptı
[Fotoğraf: AA]
Edirne Valisi Ekrem Canalp, hudut hattında incelemelerde bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Canalp, Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ile hudut karakollarını ziyaret etti.
Öğle yemeğini Mehmetçik ile yiyen Vali Canalp ve Tugay Komutanı Cihanoğlu, daha sonra sınır hattında incelemelerde bulundu.
Canalp, incelemelerini makam aracını kendi kullanarak gerçekleştirdi.
Etiketler: Edirne
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