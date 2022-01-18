Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de FETÖ operasyonu
[Fotoğraf: Arşiv]
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında 8 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında ihraç polis memuru, astsubay, bankacı, ihraç öğretmenlerin de bulunduğu şüphelilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kayseri
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