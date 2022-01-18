Kırklareli'nde geçen hafta etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle oluşan zararlar tespit edilip, onarılmaya devam ediyor.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, meydana gelen fırtına nedeniyle zarar gören üreticilere gereken her türlü yardımın verileceğini belirtti.

Bu kapsamda tarımsal zararlar, taşınır mal zararları ve hayvan teleflerinden dolayı mağdur olan üreticilerin mağduriyetinin ortadan kalkması ve zararlarının karşılanması için çalışmalar devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından acil destek kapsamından ödenek talep edilerek yardım gerçekleştirilecek.

Kırklareli'nde 11 Ocak sabahı başlayan, hızı zaman zaman saatte 106 kilometreye çıkan kuvvetli fırtına nedeniyle çok sayıda ev ve apartmanın çatısı uçmuş, araçlar zarar görmüş, ağaçlar devrilmiş ve bazı iş yerlerinin camları kırılmıştı.