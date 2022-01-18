Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 09:49Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Muş'ta kar kalınlığı 5 metreyi geçti
[Fotoğraf: Arşiv]
Muş'ta kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı, 2 bin 500 rakımlı Üçevler grup köy yolunda, genişletme çalışması başlatıldı. Çığ riskinin de bulunduğu yolda İl Özel İdaresi ekipleri, adım adım ilerliyor.
Muş'ta geçen hafta 4 gün boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yolları, İl Özel İdaresi'nde görevli 90 kişilik personelin iş makineleri ile yaptığı çalışmalarla açıldı.
10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy kolunu tek araç geçecek şekilde ulaşıma açan ekipler, bölgede yol genişletme çalışması da başlattı.
Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi geçtiği bölgede çığ riski nedeniyle ekipler, adım adım ilerliyor.
Ekiplerin zorlu şartlarda açtığı yollar, tipi ve fırtına nedeniyle tekrar kapanıyor. Kapanan yolları açmak için çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Etiketler: Kar Yağışı Muş
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