Muş'ta geçen hafta 4 gün boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yolları, İl Özel İdaresi'nde görevli 90 kişilik personelin iş makineleri ile yaptığı çalışmalarla açıldı.

10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy kolunu tek araç geçecek şekilde ulaşıma açan ekipler, bölgede yol genişletme çalışması da başlattı.

Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi geçtiği bölgede çığ riski nedeniyle ekipler, adım adım ilerliyor.

Ekiplerin zorlu şartlarda açtığı yollar, tipi ve fırtına nedeniyle tekrar kapanıyor. Kapanan yolları açmak için çalışmalar aralıksız devam ediyor.