Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 07:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta bir kişi iş yerini ateşe verdi
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ta bir kişi, önce iş yerini yaktı ardından kendini bıçakla yaraladı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi hastaneye kaldırıldı.
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen R.A., Aşağı Nohutlu Mahallesi'ndeki iş yerini ateşe verdi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İş yerinin kapısını kilitleyen R.A.'nın dumandan zehirlenmemesi için polis camları ve kapıları kırdı.
Bıçakla kendine zarar veren ve içeri giren ekiplere direnen R.A., polis tarafından etkisiz hale getirilip hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yeri zarar gördü.
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