Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 07:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de çıkan ev yangını söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan ev yangını Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırsal Karaağaç Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazöz gönderildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Ev kullanılamaz hale geldi.
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