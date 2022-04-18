Kırsal Karaağaç Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazöz gönderildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Ev kullanılamaz hale geldi.