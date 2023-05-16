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Güncel
DHA 16.05.2023 16:49

Yozgat'ta AK Parti 2, MHP ve İYİ Parti 1'er milletvekili çıkardı

Yozgat'ta, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti 2, MHP 1, İYİ Parti 1 milletvekili kazandı.

Yozgat'ta AK Parti 2, MHP ve İYİ Parti 1'er milletvekili çıkardı

Yozgat'ta kayıtlı 300 bin 575 seçmenin 260 bin 376'sı oy kullandı. İl Seçim Kurulu verilerine göre; 1299 sandıkta kullanılan oyların yüzde 43,89'unu 111 bin 40 oyla AK Parti, yüzde 23,21'ini 59 bin 775 oyla MHP, yüzde 22,93'ünü 59 bin 672 oyla İYİ Parti aldı. AK Parti'den Abdülkadir Akgül ile Süleyman Şahan, MHP'den İbrahim Ethem Sedef ve İYİ Parti'den Lütfullah Kayalar, Yozgat milletvekili seçildi.

AK Parti'li Abdülkadir Akgül 25 ve 26'ncı dönemde AK Parti Yozgat milletvekilliği yaptı. AK Parti'nin Yozgat'tan 2'nci sıra aday gösterdiği Süleyman Şahan ilk kez milletvekili seçildi.

MHP'li İbrahim Ethem Sedef, 27'nci dönemde de Yozgat milletvekili görevinde bulundu.

İYİ Parti'li Lütfullah Kayalar; Tarım, Orman, Köyişleri ve Maliye Bakanlıkları ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu başkanlığı ve TBMM İdare Amiri görevlerinde bulundu.  

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