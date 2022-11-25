Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma 15:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yozgat’ta 192 sikke ele geçirildi
Yozgat’ta jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 192 adet sikke ile 2 adet obje ele geçirildi.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan ilçesi Özler köyü yakınlarında durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 192 sikke ve 2 adet obje bulundu.
Araçta bulunan şüpheliler S.G., A.D. ve M.Y. Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınırken ele geçirilen tarihi eserler Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Yozgat
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