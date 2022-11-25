Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma 15:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çorum’da 2 ayrı trafik kazası: 2 yaralı
Çorum’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre N.K.A. yönetimindeki otomobil aynı güzergahta seyir halinde olan Y.Ö. kontrolündeki traktör römorkuna arkadan çarptı.
Kazada yaralanan N.K.A. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ulukavak Mahallesi’nde meydana gelen kazada ise, Osmancık Caddesi üzerinde seyir halinde olan H.S yönetimindeki 19 BR 435 plakalı otomobil Ü.G.S. (28) adlı yayaya çarptı.
Ü.G.S. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler: Çorum
Son Haberler
- 16:35
- 16:33
- 16:13
- 16:26
- 16:34
Sıradaki Haber
Elazığ’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz