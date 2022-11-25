Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma 16:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yoldan çıkan otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı
[Fotograf: İHA]
Çankırı’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin su kanalına düşmesi neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Çankırı il merkezi Esentepe Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 59 UZ 108 plakalı otomobil, kimliği belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak, su kanalına düştü.
Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtaki sürücü çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Çankırı Trafik Kazası
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