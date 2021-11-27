Haber Giriş: 27 Kasım 2021 Cumartesi 09:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yoldaki cesede çarpmamak için manevra yapan tıra kamyon çarptı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de yolda yatan kişiye çarpmamak için manevra yapan tıra kamyon çarptı. D-100 kara yolunun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.
İzmit Halkevi mevkisinde seyreden tır sürücüsü T.K, yolda hareketsiz yatan birini fark etti.
Bunun üzerine manevra yapan tıra, arkadan gelen A.C. yönetimindeki kamyon çarptı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan kamyon sürücüsü A.C, ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Üst geçitten atlayarak intihar etmiş
Üst geçitten atlayarak intihar ettiği değerlendirilen yoldaki kişinin cenazesiyle ilgili savcı inceleme başlattı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Ekipler, İstanbul yönüne gidecek sürücüleri yan yola yönlendiriyor.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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