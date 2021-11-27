Nuriye Mahallesinde aralarında husumet olan iki grup, İnci Sokak'taki bir otoparkta tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, tüfek ve tabancalar kullanıldı. Kavgada ateşlenen silahlardan çıkan kurşun ve saçmalar, çevredeki bazı ev ve araçlara zarar verdi.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme yapan polis, kaçan 5 kişiyi bir süre sonra yakalayarak gözaltına aldı.