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Güncel
AA 08.04.2024 11:57

Yolcular, trafik kurallarını 'Yaşam Tüneli'nde hatırlıyor

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Bolu'da "Yaşam Tüneli" adı verilen çadırda trafik kuralları konusunda bilgilendiriliyor.

Yolcular, trafik kurallarını 'Yaşam Tüneli'nde hatırlıyor

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tatil için memleketlerine veya turistik beldelere giden sürücülerin yolculuklarını daha güvenli hale getirme çalışmaları yürütüyor.

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu kesiminde trafik ekipleri, kontrol noktasında durdurdukları sürücülere "Hayatla Yarış Olmaz" mottosuyla kuralları hatırlatıyor.

Yolcular, trafik kurallarını 'Yaşam Tüneli'nde hatırlıyor

D-100 kara yolunda oluşturulan "Yaşam Tüneli" adlı çadıra davet edilen sürücülere, emniyet kemerinin önemi, alkol ve cep telefonu kullanımının trafikteki etkileri, yakın takip ve aşırı hız konularında hazırlanan kısa videolar da izlettiriliyor. Sürücüler, kısa bir molanın ardından yollarına devam ediyor.

"Sürmeyi öğretmeye çalışıyorum"

"Yaşam Tüneli"nde bilgilendirilen sürücülerden Recai Çağlar, gazetecilere, ailesini trafik kazası sonucu kaybettiğini belirterek, bu tarz uygulamaların daha da arttırılması gerektiğini vurguladı.

Burada izlediği video ve benzerlerinin kamu spotu olarak sürekli yayınlanmasının çok etkili olacağına değinen Çağlar, "Ben direksiyon ve trafik eğitmeniyim. 1978'de bütün ailemi trafik kazasında kaybettim. Evlendiğim gün kaybettiğim için bu işi de severek yapıyorum. Eğittiğim adaylara da ehliyet almak değil sürmeyi öğretmeye çalışıyorum." ifadesini kullandı.

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