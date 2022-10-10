Osmaneli ilçesi Selimiye Köyünde son dönemlerde meydana gelen karayollarına ait bariyerlerin çalınması olaylarının önlenmesine yönelik olarak Jandarmanın Dedektifleri JASAT Ekipleri ve Osmaneli İlçe J.K.lığı tarafından yapılan titiz çalışmalar ve takip sonucunda Y.U'yu bariyerleri çaldığı esnada suçüstü yakalandı.

Suçüstü yakalanan Y.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.