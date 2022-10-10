Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 19:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın’da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
Aydın’ın Germencik ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptıkları uygulama kapsamında 4 kişiyi gözaltına aldı.
Yapılan incelemede uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hesap cezası bulunan P. D. ve C. G. cezaevine gönderildi.
M. İ. ile T. B. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Aydın
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