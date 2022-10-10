İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptıkları uygulama kapsamında 4 kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan incelemede uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hesap cezası bulunan P. D. ve C. G. cezaevine gönderildi.

M. İ. ile T. B. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.