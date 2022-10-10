Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gana'da demir cevheri keşfedildi
[Fotograf: TRT Haber]
Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın Oti vilayetinde demir cevheri keşfedildi.
Oti Vilayet Bakanı Joshua G. Makuba, yaptığı açıklamada, vilayette demir cevheri keşfedildiğini belirterek yatırımcıları, bölgeye yatırım yapmaya davet etti.
Makuba, "Halihazırda teknik ekiplerin karada mevcut olan gerçek tonajı belirlemek için buna maden kaynak tahmini diyebileceği bir aşamadayız." dedi.
Bakan Makuba, vilayette keşfedilen demir cevherinin Gana'yı şu anki durumundan daha çok sanayileşmiş bir ülke haline getireceğini ifade etti.
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