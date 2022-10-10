Oti Vilayet Bakanı Joshua G. Makuba, yaptığı açıklamada, vilayette demir cevheri keşfedildiğini belirterek yatırımcıları, bölgeye yatırım yapmaya davet etti.

Makuba, "Halihazırda teknik ekiplerin karada mevcut olan gerçek tonajı belirlemek için buna maden kaynak tahmini diyebileceği bir aşamadayız." dedi.

Bakan Makuba, vilayette keşfedilen demir cevherinin Gana'yı şu anki durumundan daha çok sanayileşmiş bir ülke haline getireceğini ifade etti.