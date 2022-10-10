Resmi Ekipler Amirliğine bağlı ekiplerce Ziraat Mahallesinde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde yapılan uygulamada, M.T. isimli şahıstan beyaz kağıda sarılı 1 gram narkotik madde, Ö.A. isimli şahıstan sakız ambalajına sarılı 0.30 gram metamfetamin, 2 adet payp ve kahverengi kağıda sarılı 2.69 gram narkotik madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, haklarında işlem yapılmak üzere Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.